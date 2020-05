Andy Wallace er testkører hos BUGATTI, og nu hjælper han dig med at blive ekspert i Chiron

Først fik vi Bugatti Veyron, som med 1.001 hk brød alle grænser. Bagefter så Chiron dagens lys, som igen fik os til at tabe skuffen. En af personerne, som har været dybt involveret i udviklingen af de to biler er britiske Andy Wallace. Han er tidligere racerkører, og i en ny stribe af YouTube-kortfilm hjælper han dig med at forstå alle de detaljer, som du ellers skal være mangemillionær for at opleve og forstå.

Se videoerne herunder, og bliv ekspert i alle de lækre detaljer fra en af verdens mest ekstreme gadebiler...