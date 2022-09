Bedre end frygtet? BMW afslører helt ny monster-SUV

Kan køre 88 km på el

Men er det lidt for larmende, kan plugin-hybriden sættes i “Electric”-mode, hvor den har en elektrisk rækkevidde på op til 88 km (WLTP) og kan køre op til 140 km/t uden at starte benzinmotoren.

BMW XM sætter kræfterne i jorden gennem alle fire hjul, og firehjulstrækket kan endda sættes i “Sand”-mode, hvilket nok er meget smart, for BMW siger selv, at de anser Mellemøsten for at være et af hovedmarkederne for BMW XM.