BMW X5 som plugin-hybrid: Fordele/ulemper ved el

Med en køreklar kampvægt på 2,5 ton er rækkevidden på el angivet til 83 km. Under testen gav et fuldt opladet batteri el til 65 km, men til gengæld er der tale om helt reel elkørsel: Plugin-teknikken tager sig nemlig også af kabinens ventilationsanlæg, så man kan køle eller varme kabinen uden at den 6-cylindrede benzinmotor starter.

Har man et beskedent dagligt kørselsbehov, kan man altså vitterlig komme langt over de angivne 83,3 km/l.

Det lyder som både is og kager til frokost, men der er en pris at betale: Det store batteri fylder i bagagerummet, hvor gulvet er let hævet. Det koster faktisk 150 liter af kapaciteten, som er reduceret til 500 liter. Under gulvet er der ingen kælder og kun lige plads til et par ladekabler.