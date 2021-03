Halvhjertet BMW giver dig hovedpine - bogstaveligt talt

Hvordan er benzinøkonomien i BMW X2

Jeg bortfører den til et corona-eksil på Vestsjælland og udsætter den for masser af lande- og motorveje i flere dage. Officielt kan testbilen rulle 50 km på el, men udenfor bygrænsen skal du gøre dig umage for at snige den over 30 km. På den 87 km faste pendlerrute kører X2’eren 23 km/l, hvilket er godkendt i en bil, der virkelig kan flytte sig, hvis der er juice på batteriet.

Man kan følge med bilens performance på et display, og den mister pusten, når du svinger pisken over maskineriet på en snoet vej med et aftappet batteri. Det fjerner en del af den sportslige oplevelse, som testbilens M-skørter og ditto undervogn ellers lægger op til. Når det er sagt, fungerer den altid som en almindelig hybridbil, der trofast samler bremseenergi op og gemmer den til en hurtig overhaling.