Vildt ladefund: 11 spritnye BMW 5-serier fra 1994

Hvis du går og drømmer om at få fingrende i sådan et eksemplar, går der rygter om, at alle 11 biler bliver sat til salg i løbet af januar.

De er endnu ikke til at finde nogen steder, men rygterne går på, at de kommer til at starte på mellem 10-15.000 Euro, hvilket svarer til et sted mellem 75.000 og 112.000 kr.

Der er bare et problem, og det er bilernes manglende registrering fra ny. For hvis bilerne skulle indregistreres i dag, vil de blive betragtet som en ny bil.

Og der er sket meget på 25 år, så de lever slet ikke op til de miljø- og sikkerhedskrav der er i dag, hvilket vil gøre det svært overhoved at få plader på. Så med mindre du er på jagt efter en museumsbil, så burde du nok finde et flot brugt eksemplar på mobile.de, som også koster langt mindre.

Se flere billeder herunder