VILDT! Først når du rammer 350 km/t i denne BMW M5, slår den elektroniske begrænser ind

Begrænset til 350 km/t!

Nej, i en Hurricane RS snakker vi 350 km/t på toppen. Hvis nogen da tør. Omvendt har Hurricane RS også langt flere muskler under kølerhjelmen end en almindelig M5, som må "nøjes" med 600 hk.

Selv den hårdkogte Competition-udgave lægger kun 25 hypper oven i det regnestykke. Så, ja – du skal forbi tunerne fra G-Power for rigtigt at få den 4,4-liters biturbo V8’er til at synge.