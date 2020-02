Verdens bedste M-bil? Svaret hedder BMW M2 Competition!

BMW M2 Competition giver meget værdi for pengene

Hvis jeg skal finde en M-bil, som M2 Competition minder mest om, må det være fortidens kultbil: M3 CSL E46. Jo, de har nogle store forskelligheder (sugemotor kontra trykladning), men måden, hvorpå de tager føreren i hånden og giver ham eller hende en helt unik køreoplevelse, minder om hinanden. De får hårene til at rejse sig på armene, og når du endelig stiger ud, er du blevet en køreoplevelse rigere.

Den lille M-bølle er hverken for hård eller upraktisk til at blive brugt til hverdag. Over et par dage tog jeg mig selv i at bruge den som en helt normal bil, og pludselig stod den parkeret foran Ikea, mens bagagerummet blev fyldt med ragelse.

Er 1,1 mio. kr. mange penge? Ja, i dén grad! Giver en M2 Competition så værdi for pengene? Ja, bestemt. Efter min mening er denne M-bil klart at foretrække over konkurrenterne.