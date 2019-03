Topchef: "En BMW skal køre som en BMW, uanset hvad den kører på"

Peter Scwarzenbauer (59) fra Bayern har ansvaret for Mini, BMW Motorrad, Rolls-Royce og BMW Group Aftersales i bestyrelsen for BMW AG.

Bil Magasinet har netop fået en BMW i3 til langtidstest. Hvad kan vi forvente?

"Jeg tror, det er vigtigt for dig som journalist at huske, at de færreste mennesker har prøvet at køre en moderne elbil. Nogle har måske prøve at køre en golfkart, og det er jo ikke særlig spændende. Når folk kommer tilbage fra deres første tur i en i3, er de fleste vildt overraskede over, at den er sjov at køre. Elbiler er ikke kun fornuft – de kan også bringe begejstring og glæde! Bare det at bilen accelerer hurtigt og glidende uden at skifte gear, kommer bag på mange."

"BMW i3 blev udviklet som en urban car, da den kom frem. Vi ser den som en firstmover, fordi hele bilen blev udviklet til eldrift - ikke kun drivlinen. For førstegangskøbere af en elbil er det vigtigt at pointere, at bilen ikke udgør et potentielt problem - men det gør ladningen. Som det er nu, skal du have en lader derhjemme eller have adgang til en på arbejdet."