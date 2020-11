Guide: Sådan tolker du BMW’s modelbetegnelser

Betegnelserne ændrer sig med tiden

Dermed siger vi – desværre – ikke, at det bliver nemmere at finde rundt i BMW-modeller. For en 328i af i dag er ikke en 3 Serie med 2,8-liters rækkesekser som i gamle dage. Men derimod en to-liters, firecylindrede turbo-motor. Godt nok drevet af benzin stadigvæk.

Modelbetegnelserne følger desværre ikke udviklingen hurtig nok, til at denne oversigt kan være endegyldig. Ikke desto mindre gør vi her et forsøg...