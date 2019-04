Til salg: BMW 1M Coupé med V8 AMG-motor

1M Coupe med 6,2-liters V8'er

Det kræver sin mand/kvinde at håndtere så mange kræfter i en BMW 1M Coupé. Den lille bil har en kort akselafstand, der gør den til noget af en håndfuld, når du drifter med den. Bagenden har nemlig en tendens til at ville overhale chaufføren, og det har sjældent et heldigt udfald.

Den lille BMW er normalt udstyret med en 3-liters rækkesekser, men her er den byttet ud med en 6,2-liters V8-motor fra Mercedes-AMG. Den enorme kværn yder 550 hk, hvilket er et godt stykke over de 340 hk, standardmotoren leverer.

Bremserne er opgraderet til et sæt fra en BMW M3 E92, og gearkassen er en 6-trins manuel gearkasse fra en Mercedes 3-liters diesel. Det lyder i det hele taget som en ret underholdende kombination.

Bilen i videoen er til salg. Den polske sælger forlanger 29.900 euro for bilen, hvilket svarer til 223.170 kr.

Det lader dog ikke til, at føreren af denne 1M Coupé har problemer med dette.