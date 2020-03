Test: BMW M5 Competition er en djævel, som elsker at brænde dæk af!

M5'eren elsker sving

Du fornemmer hurtigt, at M5 Competition er en relativt stor bil at mosle rundt med. Dens vægt på 1.930 kg gør den heller ikke nogen tjenester rundt i sving. Alligevel er det en yderst kapapel svingæder, men dens yndlingsret er at få serveret et stykke med Autobahn med fri fart.

Her lever den gerne sit liv på den rigtige side af 200 km/t. Accelerationen derop er overstået på blot 10,3 sekunder, og der er meget få biler, som kan følge med.

35 år efter modellens introduktion følger BMW M5 Competition stadig den opskrift, M-afdelingen opfandt i 80’erne. De har lavet en diskret superbil, som folk med store bilhjerter og tunge tegnedrenge bare må eje.

Denne artikel stammer fra Bil Magasinets trykte magasin. Aktivér dit abonnement i dag og få historier som denne ind af brevsprækken hver måned. Du kan gøre det ved at trykke lige hér!

BMW M5 er køretøjet, der kombinerer fornuft med entusiasme pakket ind i et diskret ydre. Den er umulig ikke at blive forelsket i, og havde den ikke været så dyr som min lejlighed, kunne jeg godt se mig selv bag rattet med slipset kastet ud af vinduet, mens jeg fodrer atmosfæren med Pirelli-røg.