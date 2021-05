Test: BMW har droppet traditionerne med 430i

En uortodoks BMW

Køreoplevelsen er mere delikat og velafbalanceret end i den kraftigere M440i. Det eneste man savner er den fuldfede motorlyd fra rækkesekseren, som ellers er et umiskendeligt BMW-kendetegn.

I det hele taget er BMW ikke gået særlig højt op i traditionerne under skabelsen af den nye 4-serie, men de har trods alt holdt sig til kerneværdien, nemlig at lave biler, hvor køreglædem er det vigtigste.

Startprisen for en 430i M Sport er 652.039 kr. I testbilen er BMW gået bonanza med ekstraudstyr, så prisen er strøget op på 937.580 kr.! De dyreste elementer er føreassistentpakken til 44.921 kr. samt laserlys til 29.296 kr. For en potentiel køber med et stort kørselsbehov er disse to opgraderinger kærkomne. Hvis du vil have mere sportslige køreegenskaber, vil den 4-cylindrede BMW have godt af et sportsdifferentiale til 27.343 kr.