BMW 320d er dieselbilens foreløbige højdepunkt

Her er en ny type støddæmpere, der får hjulene til at gribe bedre fat på ujævnt underlag og i sving – og der kan tilkøbes både M sportsundervogn og adaptive støddæmpere.

Der fås fire- og sekscylindrede dieselmotorer fra 150 til 265 hk og en firecylindret turbobenziner med 184 eller 258 hk. Alle varianter undtagen den mindste har automatgear, mens firehjulstræk kan tilkøbes.

Kører nemt 19 km/l i snit

Testbilen 320d har en firecylindret, 2,0-liters dieselmaskine i aluminium med to turboladere og 190 hk. 0-100-tiden er 6,8 sek. og snitforbruget 19,6 km/l – som er pærenemt at opnå i virkeligheden på trods af, at bilen vejer 1.530 kg.

Med partikelfilter, indsprøjtning af brændstof under ekstremt højt tryk og tilsætningsstoffer, der hjælper med at forbrænde skadelige stoffer i udstødningsrøgen, har BMW fået has på dieselmotorens problemer med udledning af skadelige stoffer.

Den øgede fokus på, at bilen også skal være sjov at køre, mærkes omgående. 3-serien opfordrer nærmest til at køre offensivt gennem sving – ikke nødvendigvis i højt tempo, for bilen yder også fin komfort – men bare fordi, den kan.

Det signalerer en overskudsagtig måde at køre på, som gennemsyrer hele bilens væsen.