Første danske test af BMW's nye X5

Indenfor i BMW X5

Kabinen er også ny, men giver ikke helt samme wow-effekt som for eksempel Audi Q7, hvor følelsen af fremtid for alvor har taget over. I stedet er der i X5 lagt vægt på funktionalitet med to 12,3” skærme og BMW iDrive med drejeknappen på instrumentbordet.

Infotainmentskærmen indeholder desuden det nye Operation 7.0 styresystem, der opdateres automatisk hjemme i garagen og med tiden vil indeholde et hav af nye teknologier og funktioner. For eksempel vil alle portable data kunne overføres fra bil til bil. Det vil sige, at hvis du for eksempel låner din kammerats BMW logger du blot ind med din BMW-bruger, hvorefter systemet hiver dine data ned fra skyen og skærmen ser ud som i din egen bil.

