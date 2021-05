Spionfotos: 2-serie Coupe bliver ikke som andre nye BMW'er

Veltrimmede fortænder

Forenden på den 2-serie Coupe, som Automedia har spottet, ser ikke nær så offensiv ud som den, der er havnet på både BMW iX og BMW 4-serie. Det overrasker, eftersom BMW brugte meget krudt på at forklare, at deres nye stil var kommet for at blive.

Det har dog tidligere vist sig, at BMW har snydt med kamuflage. Sammenligner du den kamuflerede i4, der vises i ovenstående link med den, der er endt i produktion, så er én af få forskelle netop nyrergrillen.

Under kategorien 'yderligere designdetaljer', kan vi blandt andet henvise til, at udstødningen består af to afgangsrør, og at den spottede bil er udstyret med en hækspoiler.