Spionfoto: Den næste BMW M3 testes på Nürburgring

Motoren (S58) er en 3-liters rækkesekser med biturbo, og den mest sofistikerede motor nogensinde fra BMW M. Den har vandkølet brændstofindsprøjtning for bedre at kunne styre temperaturen i forbrændingskamrene, og et nyudviklet partikelfilter med lavt effekttab.

Der kommer ingen M3 Touring, men i 2020 følger en 4-dørs M4 Gran Coupe. Vi følger sagen.