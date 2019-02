Spionfoto: Den næste BMW M3 får 480 hk

En nyhed i M-universet er de nye og basalt udstyrede M3 og M4 med tilnavnet Pure. Det står for no bullshit tilbage-til-rødderne-køreglæde med lidt færre hestekræfter (460 hk), baghjulstræk og manuelt gear. Motoren i M3 og M4 bliver BMW's 3-liters rækkesekser med to turboer (S58). Den har blandt andet avanceret vandindsprøjtning til køling af motorblokken og et nyt partikelfilter udviklet til højtydende motorer.

Der kommer ingen M3 Touring, men der vil følge en M4 Gran Coupé i 2020 .