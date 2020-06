Vi finder den ikoniske BMW M1 i Danmark og kører en tur under sommersolen

Rørgitterrammen kom fra Italien

Én af disse gadebiler ser du på billederne foran dig. Det knitrer fra udstødningen, da jeg åbner døren og svinger benet ind over den brede dørkarm. Den blå-hvide propel i rattet fortæller mig, at jeg er steget ned i en BMW, men der er ikke meget bayersk stemning over kabinen.



Selv om rattet kan justeres i længderetningen, er der ingen tvivl om, at den her bil er bygget og udtænkt af små italienere. Hvis du skal nå rattet og er over 190 cm i højden, skal du køre den med hovedet ud af vinduet, som den mekaniker, der synede bilen, før den fik nummerplader på.

Alt på instrumentbordet sidder sirligt pænt og konservativt ordnet. BMW-nørder vil med garanti kunne udpege stumperne taget fra diverse BMW-hylder, men den slags er irrelevant, når du drejer nøglen. Projekt “E26” tegnede til at blive kompromisløs og rå.



Rørgitterammen blev lavet af samme firma i Modena, som leverede rammer til Ferrari. Racerbilskonstruktøren Dallara udviklede undervognen med dobbelte wishbone-hjulophæng, Bilstein gasstøddæmpere og dobbelte kræningsstabilisatorer. Chassiset var dimensioneret til at håndtere de mange kræfter, som racerversionen ville få – for kun smådele adskilte gadebilen fra raceren.

Giorgetto Giugiaro hos ItalDesign skærpede profilen på konceptbilen, så M1 kunne kile sig ind mellem eksotikere som Lamborghini Countach og Ferrari 512 BB. Karrossen var helt i glasfiber og blev støbt ude byen.



Kun hjertet kom fra Tyskland. Hvor de italienske konkurrenter var udstyret med V12-motorer, valgte BMW’s legendariske motorkonstruktør, Paul Rosche, at videreudvikle den 6-cylindrede rækkemotor fra 3,0 CSL “Batmobilen”, der var udviklet til IMSA-løb og senere Le Mans.