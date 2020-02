24 Alpina-modeller du med garanti kommer til at savle over

1978 Alpina B7 Turbo Coupé

Her er drømmebilen for fans af hurtige BMW'er: Alpinas første udgave af BMW E24, den smukke coupé-udgave af 5-serie. Bilen her er baseret på BMW 630CSi og kører med 3-liters rækkesekser med 300 hk og en 0-100-tid på 6,8 sek.