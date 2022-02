Særlig BMW M850i hylder superhelte

"The 8 X Jeff Koons"

Det er nyt, at en "Art Car" bliver serieproduceret – og ikke mindst sat til salg. BMW-puritanere vil derfor måske mene, at denne M850i designet af Jeff Koons ikke er et ægte "Art Car" – og pressemeddelelsen fra BMW nævner heller ikke "Art Car"-betegnelsen mere end et par gange – bilen har de døbt "The 8 X Jeff Koons".

Kabine der er en superhelt værdig

Karrosseriet er udsmykket med farver, former og sprog, der leder tankerne hen på tegneserier. Kabinen følger i samme spor – se bare på sæderne, som umiskendeligt ligner farverne og dragten på en kendt Marvel-superhelt – Spiderman.