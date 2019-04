Sådan kan du se Mikkel Jensen køre berygtet løb på Nürburgring lørdag

To uger efter en stærk podieplacering i European Le Mans Series på Paul Ricard er den danske BMW-fabrikskører Mikkel Jensen tilbage i sin M6 GT3. Den 24-årige racerkører stiller i weekenden op til VLN 3 på Nürburgring – endnu et forberedelsesløb til sommerens helt store 24-timersløb på den legendariske tyske racerbane.

"Vores deltagelse i VLN-serien handler hundrede procent om at gøre os klar til den store udfordring til juni, og målet for weekendens løb er naturligvis at slutte i toppen igen. Jeg lærte rigtig meget i årets første VLN-løb, som var mit første i en GT3-racerbil på Nürburgring, og jeg forventer at være endnu mere erfaren, når weekenden er omme," lyder det fra Mikkel Jensen.

Stærkt BMW-kørerteam

Danskeren stiller igen op for det BMW-supporterede Rowe Racing, som han sikrede en tredjeplads i VLN 1 i marts. Denne gang er medkørerne den østrigske DTM-kører Philipp Eng og britiske Tom Blomqvist.

"Det er et rigtig godt setup, og både Eng og Blomqvist er nogle erfarne profiler, som jeg kan lære rigtig meget af. I det hele taget er det en kæmpe styrke at blive sat sammen med dygtige topkørere, som kan løfte min egen performance. Det er en af de fordele, jeg oplever i mit første år som fabrikskører os BMW," lyder det fra Mikkel Jensen.