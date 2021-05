På med høretelefonerne: Sådan lyder BMW's elektriske M-variant

Kunstig lyd i elbiler

En uheldig tendens, der desværre kun er tiltagende, er brugen af falsk lyd i kabinen. I alt fra GR Yaris til BMW M4, gøres der brug af højttalere til at forstærke den lyd, der bliver mere og mere indskrænket af lovgivning og elektrificering. Men hvad med i elbiler? Elbilerne har ikke en forbrændingsmotor, der skal efterlignes, så her er en mulighed for en frisk start på noget, vi måske kan holde ud at lytte til.

Det er lige præcis det, Hans Zimmer har tænkt, da han stod i spidsen for at udvikle lyden til BMW's kommende serie af elbiler:

"Dem, der køber de første elektriske M-varianter er alligevel klar på noget nyt og anderledes," siger Hans Zimmer i den video, BMW for nyligt har udgivet på YouTube.