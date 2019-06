Overblik: Her er BMW's kommende biler

Hybridbilen har elmotor på både for- og bagaksel for at muliggøre kørsel med både baghjulstræk og firehjulstræk. Her er også en 4-cylindret benzinmotor.

Bilen har en samlet ydelse på 600 hk, en topfart på 300 km/t og en acceleration fra 0 til 100 km/t på 3,0 sekunder. Rækkevidden på ren el er 100 km.