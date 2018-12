Første test: Ny BMW 3-serie er en højteknologisk køremaskine

Godt! Fortæl mig så hvordan 3-serien kører!

Det kan du læse meget mere om et kommende nummer af Bil Magasinet, men vi kan afsløre så meget, at 3-Serien er blevet en mere behagelig rejsemakker med et lavt støjniveau uanset om du kører 320d eller 330i. Især den sidste har vi givet nogle prygl på en bjergvej og alle de små ændringer i undervognen har altså båret frugt. Det er en skarpt kørende bil med ekstremt meget vejgreb og stor appetit på at finde nogle sving.

Hvem er konkurrenterne og hvornår kan jeg købe den?

Den nye BMW 3-Serie skal konkurrere med Audi A4 og Mercedes-Benz C-klasse, men der er også Alfa Romeo Giulia og Jaguar XE. Priserne kender vi endnu ikke, men modellen får dansk premiere til marts. Plug-in hybriden 330e, der kører 60 km på ren strøm, såvel som en M Performance model M340i xDrive kommer til sommer.