Ny BMW 1-serie med for- eller firehjulstræk har fordele

En af de klare fordele ved at ændre konstruktionen fra baghjulstrukken til for- eller firehjulstrukken er muligheden for at give bilen en anden silhuet, der tilgodeser rummelighed, større glasarealer og bedre kabineplads. Særligt på bagsædet er gevinsten stor til trods for, at gulvet fortsat har en kardantunnel pga. muligheden for xDrive-firehjulstrækket.

Hvordan kører BMW 1-serie så?

Kort sagt kører den nye BMW 1-serie meget civiliseret og afrundet – det gælder både 118d og M135i med 306 benzinhestekræfter og 450 Nm fra en tværliggende 4-cylindret turbomotor på to liter. Ved almindelig og jævn kørsel gør ingen af bilerne nævneværdigt væsen af sig – de løser deres opgave som transportmidler fornemt. Heldigvis vågner M135i op, når de sportslige køreprogrammer vælges, og input på rat og pedaler strammes op. På forakslen sidder et mekanisk spærredifferentiale af Torsen-typen. Det er belastningsafhængigt, og kan tydeligt mærkes ved speederjusteringer i kurver.