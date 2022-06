Nu kommer BMW med ENDNU en ny elbil

Plugin-hybrid og ren benzin

Vi er efterhånden godt trætte af at betale guldpris for benzin. Men hvis du endnu lever for et snus ren 95-oktan, så bringer X1 endnu en god nyhed. Ikke nok med, at der præsenteres to opladningshybrider med hhv. 245 hk og 326 hk, så lanceres der i Danmark også en variant med ren benzin og 136 hk til forhjulene, takket være en lille 3-cylindret turbomotor.

Plugin-hybriderne kan begge køre op til knap 90 km på en opladning, og når først de løber tør, så kan du fortsætte på benzinmotoren der, som bekendt, kan køre uden at skulle holde ladestop.