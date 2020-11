Nu kan du snart få en elektrisk BMW i brugbar størrelse

BMW iX har også et andet mål for øje: At sætte nye standarder for gadgets i flere felter. Mærket sigter efter at forbedre automatiske kørefunktioner såsom autopilot og parkeringshjælp. Computeren om bord skal være en af de mest kraftige, de har haft. Udover at drive de automatiske funktioner, fortæller BMW dog ikke, hvad den skal bruges til. De nævner dog, at bilen kommer til at være 5G-kompatibel.

© BMW