Mikkel Jensen på intenst testarbejde i BMW M6

Denne uge har stået på to intensive testdage på en af verdens mest berømte racerbaner for den danske BMW-fabrikskører Mikkel Jensen. Efter en mislykket indsats i 24-timersløbet på Nürburgring i forrige weekend, er den 24-årige dansker mere end almindeligt opsat på at få revanche i det benhårde belgiske langdistanceløb, som afvikles sidste weekend i juli.

Tester BMW M6 GT3

"Det bliver min debut i 24-timersløbet på Spa, og derfor er det enormt vigtigt med de her to testdage. Mine teamkammerater, Nicky Catsburg og Christian Krognes, har tidligere vundet løbet i henholdsvis 2015 og 2018, så jeg er igen rookie i vores setup. Formålet er at blive maksimalt forberedt til løbet, for jeg er slet ikke i tvivl om, at det bliver hårdt," lyder det fra Mikkel Jensen.

Danskeren stiller op for det tyske Walkenhorst Motorsport, som er stærkt supporteret af BMW. Det tyske mærke har de senere år domineret podiet i det belgiske 24-timersløb med sejre i 2015, 2016 og 2018. Bilen, som Mikkel Jensen sammen med Catsburg og Krognes skal forsøge af få først over målstregen, er igen en BMW M6 GT3.