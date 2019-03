Dansker flyver ind på en 3.-plads på Nürburgring i BMW M6

25-årige Mikkel Jensen var lørdag eftermiddag flyvende i sit første GT3-løb på Nürburgring, hvor han sammen med britiske Tom Blomqvist og amerikanske Connor De Phillippi sluttede i toppen af det benhårde felt.

Den danske BMW-fabrikskører sikrede med sine medkørere fra Rowe Racing en tredjeplads foran fabrikssupporterede biler fra både Porsche, Audi og Mercedes-AMG.

Fokuserede på at minimere risiko

"Det er bestemt et tilfredsstillende resultat, og med vores søsterbil på førstepladsen har vi uden tvivl løst opgaven for teamet og for BMW Motorsport. Desværre manglede vi lidt fart, og Porschen, som sluttede på en andenplads, var ganske enkelt hurtigere end os gennem trafikken. Vi fokuserede på et godt resultat og minimal risiko, for løbet er som tidligere nævnt kun en del af foreberedelserne til det store 24-timersløb til juni," lyder det fra Mikkel Jensen.