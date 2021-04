Første test: Vi har kørt M5 med 625 hk - men er der noget sport tilbage?

Er den fed at køre?

Ja, selvfølgelig er den det – den har 625 V8-hestekræfter og heldigvis tilstrækkelig mekanik til at tøjle dem i en grad, hvor man ikke sidder med angstens sved løbende ned ad ryggen og hvide knoer på rattet konstant. M5 har firehjulstræk, men i mange køresituationer føles den udpræget som en baghjulstrækker – samtlige 625 hk kan sendes til baghjulene i et særligt køreprogram, der samtidig slår alle køreassistenter og elektriske hjælpemidler fra… altså et ”kør-sidelæns"-program.



BMW M5 Competition er utrolig effektiv og en mester til at omsætte sine kræfter, men dens lettilgængelige og magelige væsen kræver nogle ofre. Hvis du vil læse mere om, hvordan BMW M5 Competition kører, kan du læse det i et kommende nummer af Bil Magasinet. Lige nu kan du prøve at få tre numre ind af brevsprækken for bare 99 kr.