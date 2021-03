Glem "bæver-tænderne" - BMW har lavet en ægte køremaskine

M-pakken klæder M440i

Designchef Domagoj Dukec’s plan med 4-serien begynder at give mening, når du ser den i øjnene frem for at skælde den ud bag et tastatur. I hvert fald topvarianten M440i med et fabriksmonteret skørtesæt, der med dramatiske luftindtag giver nyrerne modspil, og sænket undervogn, som får den til at ligne en krympet udgave af den enorme BMW 8-serie Coupé i profil.

Bagfra står du overfor en eksotisk og lav sportscoupé og ikke bare en 3-serie med færre døre og en ny kølergrill.