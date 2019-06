Test: Hjem fra Le Mans med gassen i bund i BMW M850i

Den klassiske gran turismo er en bil, der er beregnet til at krydse et kontinent i høj fart og med god komfort. Når nu BMW bygger sådan én med den nye 8-serie, tager vi dem på ordet og kører hjem efter 24-timers løbet i Le Mans i en M850i xDrive Coupé.

BMW's V8'er rumler beroligende

Turen går fra Le Mans midt i Frankrig nordpå via Rouen for at undgå Paris, og på de øde og velholdte franske betalingsmotorveje glider den store BMW mildt gennem landskabet.

De franske fartbøder er sat voldsomt i vejret, så jeg skal ikke have klinket noget og lader bilen køre selv. Den lange akselafstand og kompetente undervogn giver rolige bevægelser, og i Comfort med ekstra lang speedervandring og -modstand bliver man ikke fristet til at køre for stærkt.

Den 4,4-liters V8'er i aluminium og med direkte indsprøjtning og partikelfilter rumler fornøjet ude foran og viser et aktuelt forbrug på op til 13 km/l. Den har en dyb, men sportslig tone - lidt som en AMG med en lidt lysere stemme eller en Maserati, der har fået skruet ned for sit lydniveau.

Endelig fri hastighed

Det er noget helt andet i Sport. Da vi hen mod solnedgang kører fra Holland og ind i Tyskland, dukker det første hvide skilt med to grå striber op.

Det signalerer fri hastighed under ansvar, så jeg slår den delvist selvkørende funktion fra, trykker på Sport-knappen, blinker ud i tredje vognbane og træder beslutsomt på speederen. Så skal jeg da lige love for, at BMW'en vågner.

Droneoptagelser: Jens Kahr

Se videoen her, og læs testen af bilen i Bil Magasinet: