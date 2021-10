I 2019 havde Bil Magasinet en BMW i3 S til langtidstest for at lære den at kende og få erfaringer med at have en elbil til hverdag. Artiklen her fra november 2019 opsummerede vores erfaringer:

BMW i3 S i langtidstest på Bil Magasinet

Så hvornår kører du tør for strøm? Spørgsmålet ligger dybt og tungt hos enhver bilentusiast, som endnu ikke selv har haft en elbil, og det er et naturligt spørgsmål, som omgående sætter en stopper for mange andre betragtninger om elbilen.

Rækkeviddeangst kalder man det, når man sidder bag rattet og konstant tjekker elbeholdning og forbrugsmåler. Det var ikke mindst for at komme på den anden side af det, at Bil Magasinet entrerede med BMW i foråret 2019 om at låne en i3 S til en langstidstest.