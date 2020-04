Den har en V12-motor med 381 hk og et M-logo, alligevel blev det aldrig en ægte M-model...

Krisetider...

Ligesom vi i dag taler om krisetider, var stemningen i starten af 90’erne lidt i samme dur. Global recession hærgede samtidig med, at Golf-krigen brød ud og sendte oliepriserne til himmels. Med lidt vaklende økonomier hist og her var det ikke ligefrem et gunstigt tidspunkt at sælge superbiler. Eller det mente BMW’s ledelse i hvert fald. Så på trods af alt det hårde arbejde, den innovative tankegang med brugen af kulfiber og den vanvittige motor, skrottede ledelsen projektet fra den ene dag til den anden. M8 var død. I stedet bad de ingeniørerne om at skrue ned for effekten, op for ­komforten og rive alle M-skiltene af. Resultatet er bilen her på billederne, som blev døbt 850 CSi.

At sidde i den store CSi fremprovokerer en følelse af både begejstring og ærgrelse. Begejstring over den fantastiske V12-motor, som på trods af manglen på superkræfterne fra M8 stadig er en uhyre vellykket maskine. Det er den største motor, der nogensinde er blevet monteret i en BMW M-model, hvilket i min bog er grund nok til at give den helgenstatus. Men midt i glæden er der samtidig en nagende følelse af tristesse.