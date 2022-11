Spøjse funktionsvalg fra BMW

Køremæssigt er BMW iX1 en blandet oplevelse. På den ene side virker den rummelig med fin plads på bagsæderne og forsæderne er generelt behagelige, og gemmer tilmed på en massagefunktion, der er en udmærket luksusfeature. Der mangler imidlertid noget dynamik og sætter man bilen i sport, savner man en helhedsoplevelse og ikke blot en hårdere undervogn.

Sjovt er det da, at der ved rattet sidder en lille boost-knap, der giver 10 sekunders ekstra kraftoverførsel. Det er god underholdning og velegnet til eksempelvis overhalinger. Dog kunne man godt forestille sig, at den plads kunne være brugt til noget andet og mere logisk, end at brænde rækkevidde af på sjov og ballade. Der findes imidlertid en funktion i indstillingerne, der sætter bilen i ekstra spare-mode, som måske ville have givet bedre mening at placere let tilgængeligt. I hvert fald fremfor rækkeviddeslugeren som boostfunktionen hurtigt ender som.