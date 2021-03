Danske priser og detaljer på BMW's elbil med det "specielle" fjæs

BMW håber på at opnå en række ting med den nye platform: Udover køredynamik og undervognskomfort, regner BMW også med at den nye platform skal sætte en ny design-standard for det tyske mærke. Det kan tolkes på mange måder: Blandt andet at det tyndere lygtedesign, iX fremviser, kan finde vejen til mange af BMW's fremtidige produkter. Og ja - at den nye grill nok er kommet for at blive.