Hvad sker der: BMW er klar til at kåre SUV'ernes nye konge

Det er ikke bare en ny BMW X7

BMW har været effektiv i at skjule mest mulig af bilen, alligevel er vi sikre på, at dette er en helt ny model. Det baserer sig på den fladere kølerhjelm med mere fremtrædende linjer. Det nedre luftindtag foran ser også ud til at være omformet.

Den største designforskel ser ud til at være forlygterne, som er placeret lavere end på X7 for at give X8 en unik identitet, selvom de to store nyrer fra X7 ser ud til at komme med over i den nye model.