Her er BEVISET! BMW's nye GIGA-nyrer bliver snart til virkelighed...

Først fik vi BMW X7, som har nyrer på størrelse med en mindre afrikansk ørkenstat. Bagefter kom BMW's 7-serie med et facelift, som igen hævede barren for, hvor store indsugningshuller du kan have på en bil, og nu er turen også kommet til mærkets næste generation af 4-serie.

I 2019 fik vi en forsmag på design med Concept 4-prototypen, hvor det var tydeligt, at der var tænkt et sæt nyrer ind i snuden, som er mere til fælles med en kanins fortænder en fronten på en BMW. Vi troede, at designerne blev sendt tilbage på skolebænken, men et sæt friske billeder fra Nürburgring dokumenterer nu, at designet nu bliver til virkelighed, og at nyrerne nu er vokset så meget, at de breder sig i fuld højde i snuden – kun adskilt af nummerpladen.