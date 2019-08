Første test: Flere kilometer på strøm i plug-in hybriden BMW 330e

Hvad er nyt i BMW 330e?

BMW begyndte at sætte strøm til sine modeller i 2013 med to nye; BMW i3 og senere sportsvognen i8. I 2016 blev 3-serien introduceret med plug-in teknologi, der gjorde det muligt at køre op mod 40 km på ren el. Nu er nyeste 3-serie præsenteret som plug-in i form af 330e, der den kører 50 pct. længere på en opladning.

Både 3-serie Sedan og 3-serie Touring kommer som plug-in med en opgivet elektrisk rækkevidde op mod 66 km (NEDC) og tophastighed på ren el på 140 km/t. Elmotoren med 113 hk er koblet sammen med den firecylindrede benzinmotor igennem den 8-trins gearkasse. Med fuldt blus på både benzin og el yder hele systemet 297 hk og sender 330e til 100 km/t på 5,9 sekunder.

Navigation er standard og bruges blandt andet til at beregne det mest effektive forbrug af strømreserverne frem til den indtastede destination. Systemet sørger for at optimere strømforbruget, så at strømmen er brugt, når du når frem. Dermed forbruger 330e mindst muligt brændstof og udleder mindst mulig CO2. BMW 330e er opgivet til at udlede 38 g/km.