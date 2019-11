Første test: Fire turboer sikrer solide overarme i den nye BMW X6

Hvad er nyt i BMW X6?

Til præsentationen er der én motorvariant til rådighed; Flagskibet X6 M50i med 4,4-liters V8, fire turboer og 530 hk. Med en tilfredsstillende buldren moser X6 M50i til 100 km/t på bare 4,3 sekunder. Med andre ord: Rimelig kvikt når kampvægten lyder på knap 2,5 tons. Læs meget mere om køreoplevelsen i et kommende nummer af Bil Magasinet. Gælder det mere sportslige design også mere sportslige køregenskaber?

Generelt har den nye X6 fået bredere hofter og en lavere taglinje for et mere sportsligt udtryk. Til trods er der heldigvis ikke mindre plads på bagsæderne – tværtimod. Faktisk føles der ikke til at være nævneværdigt mindre plads på bagsæderne i X6 sammenlignet med den mere praktiske søsterbil X5. Bagagerummet er også kun 10 procent mindre i X6 med en volumen på 580 liter.

På X6 er det ikke nok, at nyrerne har vokset sig kæmpe. Nu skal der gøres ekstra opmærksom på varemærket med LED-lys, der kan lyse grillen op når det bliver mørkt. Lir, vil nogen mene, men hvis du spørger undertegnede, er det en ret sjov gimmick. Også soltaget, der næsten er fordoblet i størrelse, kan lyses op af 15.000 dioder med skiftende farver.