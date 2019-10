Første test: Endelig seks cylindre i 3-serien

Hvad er nyt i BMW M340i?

Det er ingen hemmelighed, at den nye BMW 3-serie er blandt vores favoritter her på redaktionen. Samtidig er den netop nomineret som finalist til Årets Bil i Danmark 2020. M340i er samme pakke men nu med motoren, som 3-serien fortjener; 3-liters turbobenziner med seks cylindre på række og 374 hk.

Indtil den nye M3 kommer er M340i den eneste variant med seks cylindre. Udover motoren er også udstødning, bremser, styretøj og undervogn skiftet ud til mere direkte af slagsen – og det mærkes.

M340i føles hurtig, men hurtig på den måde, der er brugbar i hverdagen. Tilsat mere direkte styring, mere kontant undervogn, uden det går særligt udover komforten, forvandles 3-serien til en entusiastisk daily driver, som bare er svær at lade stå. Og så nås 100 km/t da også på 4,4 sekunder.

Firehjulstræk har det med at lægge en stor dyne over køreegenskaberne, men i M340i er det anderledes. M340i føles let på tå og med ægte input fra hjulene op til rattet. Skift køreprogrammet til Sport og flere af kræfterne prioriteres til baghjulene så at bagtøjet på M340i danser let med små udskridninger.