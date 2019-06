Første test: BMW X2 M35i er hurtig som en GTI

Kan den flytte sig?

Bestemt! X2 M35i sprinter til 100 km/t på 4,9 sekunder og er god for 250 km/t på toppen, mens den sprutter arrigt fra udstødningsrørene mellem hvert hurtige gearskift.

Kombinationen af firehjulstræk, spærredifferentiale og snedig elektronik sørger for, at ingen kræfter går til spilde, så man kan bare udstikke retningen med rattet og træde på speederen.



Det er en effektivt og du kommer hurtigt fremad, men X2 M35i kryber aldrig ind under huden på samme måde som en mere letbenet og lavere GTI hatchback eller en BMW M240i med baghjulstræk og seks cylindre.



