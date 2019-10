Første test: BMW M8 Competition er et bæst med fine manerer

Hvad er nyt?

Ved første øjekast adskiller den nye M8 sig ikke meget fra den foreløbige topmodel i 8-serien, M850i, som i forvejen er en lynhurtig GT med 530 hk.Men finder man luppen frem, spotter man de mere glubske luftindtag i forkofangeren, de dobbelte lameller i kølergrillen, et letvægtstag i kulfiberforstærket plastik, dybere gæller i forskærmene, en lille hækspoiler og en bagkofanger et par dobbelte afgangsrør i stedet for to trapez-formede. Den samlede pakke får M8'eren til at se mere brutal ud. Og med god grund:

Under huden gemmer sig mekanikken fra BMW M5, i Competitionen udgaven med 625 hk, som er opdrættet til at trives ligeså godt på en racerbane, som på Autobahn.