Første ægte foto af den nye BMW M5 er blevet lækket ved en fejl...

Snart har BMW et nyt mordvåben klar i toppen af 5-serie-programmet. Indtil videre har vi dog kun ét billede at savle over, som er blevet sendt ud fra fabrikken ved en fejl – det er nemlig ikke meningen, at den skal præsenteres endnu. Men det ene foto er også nok. For resten af den kommende M5’ers former kan vi nemt tænke os til.

Se bare på det seneste facelift af 5-Serien og du har en ret god idé om udformningen af bagpartiet. Bortset fra en større, nyere grill (ja, BMW holder fast i det) er top-5’eren da også let genkendelig. Også når det kommer til det, der ligger under hjelmen, skriver boosted.dk.