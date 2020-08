Er dette prototypen, som bliver til fremtidens centermotorsuperbil fra BMW?

På redaktionen elsker vi at nørde prototyper, og at dømme efter antallet af læsere, gør I det også. Vi har tidligere gravet i arkivet for at fortælle om dengang BMW puttede en V16-motor i en 7-serie, og en V12 med kulfiberindsugning og -hjul i en 8-serie, men i denne artikel graver vi ikke i fortiden – derimod tager vi et kig på nutiden.

Redaktionen har nemlig modtaget en stribe fotos fra vores faste spionfotografer hos Automedia, og de kunne antyde, at der igen er noget spændende på vej fra München.