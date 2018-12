Derfor er en brugt BMW 4-serie Gran Coupé et ganske fornuftigt køb

Spar penge, køb brugt BMW 4-serie Gran Coupé!

Hvis du kan leve med brugtpriser, der generelt er i den høje ende og gerne vil have et lækkert design, så er BMW 4-serie Gran Coupé måske noget for dig. Men der er et par ting, du skal holde øje med.

435i med den 6-cylindrede rækkesekser med 306 hk kan have to kendte problemer. Det første er brændstofpumpen, hvor komponenter inde i pumpen kan stå af og i yderste konsekvens få motoren til at stoppe. Derudover er der risiko for, at skruerne, der holder justeringsenheden til knastakslerne i motoren, kan løsne eller knække.

