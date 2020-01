Denne afdøde Hollywood-stjerne efterlader sig fem identiske BMW M3'er

Mistede livet i en Porsche Carrera GT.

Den 40-årige Paul Walker døde i et biluheld i 2013. Han kørte sammen med en kammerat i hans Porsche Carrera GT. I et sving kører de galt, og begge ender med at miste livet. Politiet konkluderede senere at uheldet skete pga. for høj fart og for gamle og dermed glatte dæk. Carrera GT'en er notorisk kendt for at være en svær bil at køre, og det kan vi på redaktionen skrive under på.