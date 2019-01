Tyske BMW er i øjeblikket i fuld sving med at lægge sidste hånd på en ny luksus-coupé, og det har fået os til at gå i arkivet. BMW har nemlig en lang tradition for at lave lækre 2-dørs coupéer med et yndefuldt og vellykket design. Et af højdepunkterne gennem tiden er uden tvivl 6-serien fra 1976, som har det interne kodenavn, E24.

Modellen var en efterfølger til forgængeren kaldet E9 Coupé, der fandtes i en legendarisk 3,0 CSL “Batmobil”-variant.