Dansk BMW-specialist solgt til svensk/norsk bilgigant

BMW-specialisten Koed, der for 25 år siden blev grundlagt med ophug af den nu klassiske E30 3-serie, og som gennem den sidste håndfuld år er vokset i størrelse og specialisering med tre autoriserede BMW og MINI-værksteder plus en afdeling i Norge, er nu blevet en del af noget større.

Den svensk/norske bilgigant Hedin har overtaget aktiemajoriteten i Koed, og varsler dermed øget konkurrence om de danske BMW-kunder.

Et tilbud jeg ikke kunne afslå

”Med værdier, mindset og ambitioner, der viste sig at være nærmest ens hos de to virksomheder, var det bare umuligt for mig at sige nej til Hedins tilbud. Derfor glæder det mig utrolig meget, at KOED nu er en del af Nordens største BMW-familie, med Hedin som storebror, og den norske BMW-specialist GS Bildeler som tvillingebror.” fortæller KOEDs indehaver Henrik Høstrup Sørensen i en pressemeddelelse.

”Med salget til Hedin får KOED en styrke, som kan være svær at arbejde sig til, og vi kommer til at stå langt stærkere overfor vores nuværende konkurrenter. Det er ganske enkelt en drøm, der her er gået i opfyldelse! KOED får en ambitiøs, moderne og stærk partner i ryggen, og Hedin får en flyvende entré på det danske marked. Det er ren win-win og timingen kunne ikke være bedre,” lyder det fra Henrik Høstrup Sørensen.