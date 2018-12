BMW Z8: Den perfekte nyklassiker

Idéen til modellen kom fra en tysk/amerikansk bilimportør ved navn Max Hoffman, og det navn bør få en klokke til at ringe hos både Mercedes- og Porsche-entusiaster. Max Hoffman havde fingeren på pulsen med, hvad amerikanerne gerne ville have, og hans gode kontakter hos de tyske bilfabrikker fik åbnet mange døre. Han var med til at få sat både Mercedes 300 SL Gullwing og Porsche 356 Speedster i produktion. Begge disse biler blev succeser, men sådan gik det ikke helt for BMW’en.

BMW 507 blev præsenteret for USA’s kulturelite på Waldorf-Astoria hotellet i New York i 1955, men da den endelig nåede salgslokalerne året efter, var den blevet næsten dobbelt så dyr som planlagt. Det gjorde, at BMW kun fik solgt 252 eksemplarer, inden produktionen stoppede. Projektet havde store konsekvenser for bilmærket, som i mellemtiden var blevet dybt forgældet, og nu stod BMW på randen af konkurs.

Der er arbejdet med detaljer

Det første, som slår mig bag rattet er, hvor gennemarbejdet alting er. Alene designet af kabinen er så gennemført, at man hele tiden tager sig selv i at finde nye små detaljer. Utroligt nok er det faktisk kun knapperne til sædevarmen, som blev hentet ned fra BMW’s eksisterende reservedelshylder. Resten blev lavet unikt til Z8. Specielt rattet er værd at nævne, for det er udført som et sandt kunstværk med sine lange metaltråde, som holder ratkransen og navet sammen. Drejeknapperne under luftdyserne i midten er samtidig udført i aluminium, og de drejer med en lækker præcision.